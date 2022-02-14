2022 Recep ayının ortası hangi gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üç ayların ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre belirleniyor. Yayınlanan takvime göre üç aylar, 2 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır. Bu ayı dolu dolu ibadet ile geçirmek isteyen Müslümanlar Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor ve Recep ayı ne zaman ve hangi gün olduğunu merak ediyor. 2022 Recep ayının ortası hangi gün? Recep ayı ne zaman ve hangi gün bitecek? Üç aylar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

2022 RECEP AYININ ORTASI HANGİ GÜN?

2022 Recep ayının ortası hangi gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üç ayların ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre belirleniyor. Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır.

Recep ayının :

13. günü, 14 Şubat Pazartesi

14. günü, 15 Şubat Salı

15. günü, 16 Şubat Çarşamba tarihine denk gelmektedir.

Bu günler neden önemlidir çünkü Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu günler olarak bilinmektedir. Hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

RECEP AYI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN BİTECEK?

Üç ayların başlaması ile Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylar başlıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı 2 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır. Üç aylar içerisinde ilk olarak Recep ayı idrak edilecek. Bu ayı dolu dolu ibadet ile geçirmek isteyen Müslümanlar Recep ayının ortası hangi güne denk geliyor ve Recep ayı ne zaman ve hangi gün olduğunu merak ediyor. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandil'de bulunuyordur. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka vermek gibi ibadetler yerine getiriliyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Üç ayların başlangıcı olan 2 Şubat 2022 tarihi Recep ayının başlangıcıdır. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandil'de bulunmaktadır. Müslümanlar üç aylarda oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka vermek gibi ibadetler yerine getiriyor. Bununla beraber, HZ. Peygamber efendimiz Recep ayına girdiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir.

Müslümanlar, diğer aylara nazaran üç aylarda daha fazla ibadet, dua, zikir ve hayır işleri ile meşgul olurlar. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara göre daha fazla nafile orucu tutmuştur.

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