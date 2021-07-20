2022 kurban bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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2022 kurban bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2022 kurban bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. Kurban Bayramı ise yine Temmuz ayına denk geliyor. Peki, 2022 kurban bayramı hangi gün?

2022 kurban bayramı hangi gün? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü. Peki, 2022 kurban bayramı hangi gün?

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

  • Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
  • Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
  • Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
  • Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
  • Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
  • Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

  • Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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