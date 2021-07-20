2022 kurban bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. Kurban Bayramı ise yine Temmuz ayına denk geliyor. Peki, 2022 kurban bayramı hangi gün?