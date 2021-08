2022 Dünya Şampiyonası Kuzey Amerika'da gerçekleşecek!

Etkinlik 2016'dan bu yana ilk defa Kuzey Amerika'da gerçekleşecek!

2022 Dünya Şampiyonası Kuzey Amerika'da gerçekleşecek! LCS yetkililerinden Chris Greeley, Travis Gafford ile bölgenin iki ana etkinliğe ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Daha önceki etkinliklerden de hatırlayacağınız gibi, Dünya Şampiyonası'nın her safhası farklı bir şehirde oynanıyordu. Ancak şu an için hangi şehirlerde oynanacağı kesin değil. Kuzey Amerika, 2016'dan bu yana etkinliğe ev sahipliği yapmamıştı. 2016'da da San Francisco, Chicago, New York ve Los Angeles şehirlerinde karşılaşmalar oynanmıştı.

Riot başlangıçta bu sezon Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmayı planlamıştı ve bu hafta sonu LCS Şampiyonası Finalleri New Jersey'deki Prudential Center'da yapılacaktı. Organizatörler nihayetinde koronavirüsten dolayı etkinliği iptal etti, ancak Riot bugün 2023 LCS Şampiyonası finallerinin Prudential Center'da gerçekleşeceğini doğruladı.

Bu yılki League of Legends Dünya Şampiyonası Kuzey Amerika'da yapılacaktı, ancak turnuva geçen yıl Çin'e taşındı. Bunun arkasındaki sebep ise 2020'de oynanan tüm karşılaşmalar taraftarsız oynandığından bir miktar da olsa Çinli takipçilerin gönlünü almaktı diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde yine koronavirüs delta varyantından dolayı bu yılki Dünya Şampiyonası'nın öğrenmiştik. Ayrıca Çin'in ne zaman büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı da belli değil.

Riot Games resmi olarak henüz gelecek yıl gerçekleşecek etkinlikle ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Ancak önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgilere erişim mümkün olacaktır!

Kaynak: Playerbros