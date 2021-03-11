2022 Dini Günler ve Kandil Geceleri
Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de merak edildi. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? İşte 2022 dini günler ve kandiller takvimi sizlerle...
2022 DİNİ GÜNLER VE KANDİL GECELERİ
Aşağıda İslam dininin 2022 dini günleri bulabilirsiniz.
Üç ayların başlangıcı – 1 Receb 1443 Çarşamba, 2 Şubat 2022
Regaib kandili – 3 Receb 1443 Perşembe, 3 Şubat 2022
Miraç kandili – 26 Receb 1443 Pazar, 27 Şubat 2022
Berat kandili – 14 Saban 1443 Perşembe, 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı – 1 Ramazan 1143 Cumartesi, 2 Nisan 2022
Kadir gecesi – 26 Ramazan 1443 Cumartesi, 27 Nisan 2022
Ramazan bayram arefesi – 30 Ramazan 1443 Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.ci günü – 1 Şevval 1443 Pazartesi, 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.ci günü – 2 Şevval 1443 Salı, 14 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.cu günü – 3 Şevval 1443 Çarşamba, 15 Mayıs 2022
Kurban bayramı arefesi – 10 Zilhicce 1443 Cuma, 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.ci günü – 11 Zilhicce 1443 Cumartesi, 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.ci günü – 12 Zilhicce 1443 Pazar, 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.cu günü – 13 Zilhicce 1443 Pazartesi, 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.cu günü – 14 Zilhicce 1443 Salı, 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı – 1 Muharrem 1443 Cumartesi, 30 Temmuz 2022
Aşure günü – 10 Muharrem 1443 Pazartesi, 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili – 11 R.Evvel 1443 Cuma, 7 Ekim 2022