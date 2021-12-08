2022 bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi

BURSA (İHA) - 2011 bütçe görüşmeleri İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor.

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini söyleyerek, Bakan Soylu'nun daha sonra yaptığı açıklamada uçak olmadığını söylediğini ifade etti.

Bakan Soylu, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın'a tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Soylu'ya tepki gösterdiler ve Soylu'nun bulunduğu komisyon sıralarına doğru yürüdüler. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri araya girdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arası da tansiyon yükseldi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet