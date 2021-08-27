2021 YKS tercih sonuçları sorgulama linki! YKS sonuçları açıklandı mı 2021?

Son Dakika: Milyonlarca adayın beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağı açıklandı? Peki, 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama linki! YKS sonuçları açıklandı 2021? Nereye yerleştim? Yerleştirme sonuçlarına nasıl bakabilirim? ÖSYM tercih sonuçları sorgulama!

Son Dakika: YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu tüm adayların gündeminde yer almakta. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri ve üniversite tercihleri sorgulama ekranı! 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama linki! YKS sonuçları açıklandı 2021? Nereye yerleştim? Yerleştirme sonuçlarına nasıl bakabilirim? ÖSYM tercih sonuçları sorgulama! İşte detaylar haberimizde...

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ!

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, tercihler açıklandığı zaman öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor. ÖSYM Başkanı Aygün ise bu konuda açıklamalarda bulundu.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika şu açıklamada bulundu;

"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. "

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.