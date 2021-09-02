2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 169 bölümü tercih eden aday çıkmadı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÖSYM'nin paylaşmış olduğu yerleştirme verilerinde 169 bölümü hiçbir adayı tercih etmediği ortaya çıktı. Özellikle küçük illerdeki bazı bölümlerin tercih edilmemesi dikkat çekti.

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, yerleştirme bilgilerine ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı. ÖSYM'nin paylaştığı verilerde, hangi üniversitede ne kadar boş kontenjan olduğu da yer aldı.

169 BÖLÜMÜ HİÇBİR ADAY TERCİH ETMEDİ

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda bölümün boş kaldığı görülürken, 169 bölümün hiçbir aday tarafından tercih edilmemesi de dikkat çekti. Mühendislik fakültelerindeki boş kontenjanları mimarlık ve fen-edebiyat fakülteleri takip etti. Tercih edilmeyen en çarpıcı bölümlerden biriyse moleküler biyoloji ve genetik oldu.

KÜÇÜK İLLERE KİMSE GİTMEK İSTEMEDİ

Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi küçük illerde üniversitelere ilgi gösterilmezken, boş kalan kontenjan sayısı toplamda 195 bin 304 olarak açıklandı.

LİSANS PROGRAMLARINDA 120 BİN 167 BOŞ KONTENJAN

Bu kontenjanın 120 bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans programları oluşturdu.

Tercih edilmeyen bazı üniversite ve bölümleri şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi, lojistik yönetimi, 40 kontenjan

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık yönetimi (İÖ), 70 kontenjan

Amasya Üniversitesi, şehir ve bölge planlama, 50 kontenjan

Artvin Çoruh Üniversitesi, işletme, 25 kontenjan

Artvin Çoruh Üniversitesi, peyzaj mimarlığı, 40 kontenjan

Atatürk Üniversitesi, işletme, 40 kontenjan

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, iktisat (İÖ), 40 kontenjan

Balıkesir Üniversitesi, turizm işletmeciliği, 40 kontenjan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan

Bartın Üniversitesi, rekreasyon (İÖ), 40 kontenjan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, maliye (İÖ), 50 kontenjan

Bursa Uludağ Üniversitesi, ekonometri (İÖ), 100 kontenjan

Çankırı Karatekin Üniversitesi, iktisat, 50 kontenjan

Erzurum Teknik Üniversitesi, felsefe, 25 kontenjan

Gaziantep Üniversitesi, iktisat, 40 kontenjan

Giresun Üniversitesi, gıda teknolojisi, 45 kontenjan

Hitit Üniversitesi, Antropoloji, 20 kontenjan

İnönü Üniversitesi, maden mühendisliği, 30 kontenjan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türk-İslam arkeolojisi, 30 kontenjan

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 40 kontenjan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sosyoloji (İÖ), 40 kontenjan

Munzur Üniversitesi, mimarlık, 40 kontenjan

Muş Alparslan Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik, 20 kontenjan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tarımsal biyoteknoloji, 30 kontenjan

Sakarya Üniversitesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri (İÖ), 60 kontenjan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kimya mühendisliği, 20 kontenjan

Trakya Üniversitesi, arkeoloji, 30 kontenjan

Uşak Üniversitesi, rekreasyon, 30 kontenjan

Yozgat Bozok Üniversitesi, sosyoloji, 70 kontenjan

BAZI ÜNİVERSİTELERDE BİRDEN FAZLA BÖLÜM BOŞ KALDI

Ayrıca bazı üniversitelerde birden fazla bölüm boş kaldı. O üniversitelerden bazıları ve 10 kişinin altında öğrencinin tercih ettiği bölüm sayıları şöyle: