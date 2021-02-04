2021 YKS başvuruları başladı
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2021 YKS başvuruları başladı

04.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:56
2021 YKS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının başladığını duyurdu. Sınava girmek isteyen adaylar 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuru kılavuzunun yayımlandığını, başvuruların 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

2021 YKS başvuruları başladı

HES KODU GEREKLİ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise 2021 YKS kapsamında, 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavının uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir" denildi.

2021 YKS başvuruları başladı
2021 YKS başvuruları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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