2021 Yılında İŞKUR aracılığıyla 22.873 kişi İşe Yerleştirildi

MUĞLA (Habermetre) - 2021 yılının dördüncü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Kılıç Holding toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Perihan Elibüyük, İl Ticaret Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Özen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Necdet Yaman, İşveren Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Hasan Yavuz, Türk-iş İl Temsilcisi Fatih Erçelik ile Tüm-iş Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Muhammet Esat Sarıhan katıldı. Muğla'da istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik toplantı yapıldığını ifade eden Vali Orhan Tavlı, başarılı ve verimli bir toplantı olması temennisinde bulundu. Toplantı İşkur İl Müdürlüğü'nün 2021 yılında yaptığı faaliyetlerin sunumuyla başladı. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli, 2021 yılı içerisinde 22. 873 kişinin işe yerleştirildiğini, İş başı eğitim programı kapsamında 4. 214 kişiye 25 milyon Türk Lirası, Mesleki eğitim kursları kapsamında 109 kişiye 233 bin Türk Lirası Toplum Yararına Programından 778 vatandaşa 21 milyon 267 Bin Türk Lirası olmak üzere 2021 Aktif İşgücü Programlarında toplam 5 bin 101 kişiye 46 milyon 500 Türk Lirası ödeme yapıldığını ve 2021 yılı içerisinde Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 105 bin 363 kişiye toplamda 365 milyon 700 bin Türk lirası ödeme yapıldığını belirtti. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik Engelli Hibe Destek Projesi kapsamında 3 kişiye 172 bin 400 Türk Lirası hibe desteğinde bulunulduğunu ve proje başvurularının 3 Aralık 2021 tarihine kadar devam ettiği hakkında bilgi verdi. İstihdamın artması, yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelerin ele alındığı toplantı, yeni kurs ve eğitim programlarının eklenmesinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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