2021 Yılında 878 Araçlık Otopark Yapıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - 2021 yılında Fen İşleri Müdürlüğü 7 ayrı noktada toplam 640 araçlık otopark üretirken, Park Bahçeler Müdürlüğü ise 9 farklı alanda 238 araçlık otoparkı şehre kazandırdı. Öte yandan, 2021 yılında şehrin yeşil alan miktarı 48 bin 501 m2'ye yükseldi.

İnegöl Belediyesi, 2021 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü marifetiyle şehrin bu alandaki ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Şehir merkezinde sıkışmış yapılar arasında ilçe halkının nefes alacağı sosyal donatı alanlarını hayata geçiren İnegöl Belediyesi, ayrıca yeşil alan oranını arttırmak adına pek çok çalışma yaptı. Yine hızla artan araç sayısına karşın uygun bulunan alanlarda yeni otoparklar yapılarak mahalle aralarında parklanma sorununa çözüm üretildi.

16 BÖLGEDE YENİ OTOPARKLAR ÜRETİLDİ

2021 yılında yapılan çalışmalarla şehri rahatlatacak dinlenme mekanları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanlar ve sosyal donatı alanları oluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi; sanayi, kültür ve sanat adına önemli işlere imza atılan İnegöl'de bu alanda da ortaya koyduğu çalışmalarla fark oluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2021 çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl adına en önemli konulardan birinin otopark olduğunu söyledi. Bu alanda hem Park Bahçeler Müdürlüğü hem de Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışma yürüttüğünü kaydeden Taban, "Fen İşleri Müdürlüğümüz 2021 yılında 7 ayrı alanda 640 araçlık otopark üretti. Park Bahçeler Müdürlüğümüz de hızla artan araç sayısına karşın bu konuda sürekli bir çalışma içerisinde olan müdürlüklerimizden. Yapılan her çalışmada mutlaka otopark alanları da oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu bir çocuk oyun alanı da olsa, bir koruluk alan da olsa etrafında otoparklar oluşturarak parklanma sorununu giderme adına mahalle aralarında çözümler üretiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu kapsamda 2021 yılında 1 otopark alanında revize çalışması yaparken, 9 ayrı alanda da yeni otoparklar oluşturdu. Toplamda 238 araçlık yeni otopark üretildi. Toplamda iki müdürlüğümüz 878 araçlık otopark yapımını tamamladı" dedi.

YEŞİL ALAN MİKTARI 48 BİN 501 M2'YE YÜKSELDİ

Park Bahçeler Müdürlüğünün önemli çalışmalarından birinin de şehrin yeşil alan miktarı olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, "Bu noktada göreve geldiğimiz günden bu yana ifade ettiğimiz bir hedefimiz var. İnegöl içerisinde yeşillikler değil, yeşiller içerisinde bir İnegöl hayal ediyoruz. Dolayısıyla planlamamızı da bu şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl şehrimizin yeşil alan miktarı 40 bin m2 iken, bu yıl toplam yeşil alan miktarımız 48 bin 501 m2'ye ulaştı. 8 bin 500 m2 yeni yeşil alan üretildi. Yine kişi başına düşen yeşil alan miktarımız ise geçtiğimiz yıl 3,72 m2 iken bu yıl 3, 78 m2'ye çıktı. Yıl içerisinde yapılan çalışmalarda 3 mevcut koruluk alan revize edilirken, 6 adet yeni koruluk alan yapımı gerçekleştirildi. 2021 yılında toplamda ise şehrimizde 2 bin 498 adet fidan dikimi gerçekleştirildi" açıklamalarında bulundu.

Park Bahçeler Müdürlüğü'nün şehre yeni sosyal donatı alanları kazandırma noktasında da yoğun bir yılı geride bıraktığını kaydeden Alper Taban, "2021 yılında hem yeni çocuk oyun alanları hem de revize çalışmalarımız oldu. Kullanım ömrünü tamamlamış 5 adet çocuk oyun alanı günün şartlarına uygun şekilde revize edilirken, farklı mahallelerimizde 9 adet yeni çocuk oyun alanı da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırdık. Ayrıca 2 semt sahamızda revize çalışması gerçekleştirirken, 1 yeni semt sahasını da şehrimize kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 4 semt sahamızı da en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız" dedi.

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