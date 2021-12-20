2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA NUREDDİN NEBATİ ATANDI Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Meclis Genel Kurulunda yemin etmesi Hazine ve Maliye Bakanlığındaki devir teslim töreni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması Çiçek takdimi Toplu fotoğraf çekimiCUMHURBAŞKANI RECEP...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA NUREDDİN NEBATİ ATANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Meclis Genel Kurulunda yemin etmesi
Hazine ve Maliye Bakanlığındaki devir teslim töreni
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması
Çiçek takdimi
Toplu fotoğraf çekimi
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YÜKSEK STRATEJİK KOMİTESİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISI'NA KATILMAK ÜZERE KATAR'I ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamad Uluslararası Havaalanı'nda karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile baş başa görüşmesi
Türkiye Katar arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
JAPON MİLYARDER YUSAKU MAEZAWA BAYKONUR UZAY ÜSSÜNDEN FIRLATILAN SOYUZ MS-20 UZAY ARACIYLA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKTI
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'yu taşıyan Soyuz MS-20 uzay aracının fırlatılması
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'nun uzay aracında görüntüsü
ALMANYA'DA FEDERAL MECLİS'TE YAPILAN OYLAMADA BAŞBAKAN SEÇİLEN OLAF SCHOLZ, ANGELA MERKEL'DEN GÖREVİ DEVRALDI
24 Eylül'de Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un Köln kentinde yaptığı miting
Alman Federal Meclis'inde yapılan oylamada Olaf Scholz'un Başbakan seçilmesi
Milletvekillerinin Scholz'u tebrik etmesi
Başbakan seçilen Olaf Scholz'un yemin etmesi
Başbakan Olaf Scholz'un Angela Merkel'den görevi devralması
2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)
Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret etti.
Japon milyarder Yusaku Maezawa, Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-20 uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıktı.
Almanya'da Federal Meclis'te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı.