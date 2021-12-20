HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA NUREDDİN NEBATİ ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Meclis Genel Kurulunda yemin etmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki devir teslim töreni

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin konuşması

Çiçek takdimi

Toplu fotoğraf çekimi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YÜKSEK STRATEJİK KOMİTESİ'NİN YEDİNCİ TOPLANTISI'NA KATILMAK ÜZERE KATAR'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamad Uluslararası Havaalanı'nda karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile baş başa görüşmesi

Türkiye Katar arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

JAPON MİLYARDER YUSAKU MAEZAWA BAYKONUR UZAY ÜSSÜNDEN FIRLATILAN SOYUZ MS-20 UZAY ARACIYLA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKTI

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'yu taşıyan Soyuz MS-20 uzay aracının fırlatılması

Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Asistanı Yozo Hirano'nun uzay aracında görüntüsü

ALMANYA'DA FEDERAL MECLİS'TE YAPILAN OYLAMADA BAŞBAKAN SEÇİLEN OLAF SCHOLZ, ANGELA MERKEL'DEN GÖREVİ DEVRALDI

24 Eylül'de Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un Köln kentinde yaptığı miting

Alman Federal Meclis'inde yapılan oylamada Olaf Scholz'un Başbakan seçilmesi

Milletvekillerinin Scholz'u tebrik etmesi

Başbakan seçilen Olaf Scholz'un yemin etmesi

Başbakan Olaf Scholz'un Angela Merkel'den görevi devralması

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret etti.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-20 uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıktı.

Almanya'da Federal Meclis'te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı.