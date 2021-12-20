2021 YILIN OLAYLARI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 YILIN OLAYLARI

AA - Haberler | Güncel

RUS MUHALİF ALEKSEY NAVALNIY MOSKOVA'DAKİ ŞEREMETYEVO HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin eşi ile uçakta görüntüsü Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin havalimanında gözaltına alınması Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın Himki polis merkezinde kurulan mahkeme öncesi...

RUS MUHALİF ALEKSEY NAVALNIY MOSKOVA'DAKİ ŞEREMETYEVO HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin eşi ile uçakta görüntüsü

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin havalimanında gözaltına alınması

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nın Himki polis merkezinde kurulan mahkeme öncesi basına açıklama yapması

JOE BİDEN, ABD KONGRESİNDEKİ TÖRENDE YEMİN EDEREK ÜLKENİN 46. BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kongre binasına gelmesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi ile birlikte konukları selamlaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin Kongre binasından ayrılması

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin Beyaz Saray'a gelmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin katılımcıları selamlaması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (3)

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

 FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

 Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title