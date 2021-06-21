2021 Yılı Türkiye Geneli "Eğitim Verileri Karnesi" Hazırlandı
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2021 Yılı Türkiye Geneli "Eğitim Verileri Karnesi" Hazırlandı

2021 Yılı Türkiye Geneli 'Eğitim Verileri Karnesi' Hazırlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için "Veriye Dayalı Planlama ve Yönetim Sistemi"ne geçilmesi hedefi doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme...

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan ülke genelinde yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için "Veriye Dayalı Planlama ve Yönetim Sistemi"ne geçilmesi hedefi doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde 81 ili kapsayan "Eğitim Verileri Karnesi" hazırlandı.

Performans hedeflemesine dayalı bir eğitim öğretim sürecini hayata geçirmek için hazırlanan Eğitim Verileri Karnesi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokullarına ait eğitim verilerine dayalı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler, dijital ortamda "Eğitim Verileri Raporu" adı altında raporlaştırıldı.

Ayrıca ortaya çıkan sonuçlar, veriye dayalı karar verme süreçlerinin aktif olarak yürütülebilmesi için Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların eğitim planlaması ve eğitimle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılıyor.

Türkiye Geneli Veriye Dayalı İzleme-Değerlendirme videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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