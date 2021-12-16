2021 Yılı GAMER Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Aydın Baruş Başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri ülke düzeyinde ve il ölçeğinde yürüten Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla kurulan GAMER, İçişleri Bakanlığının 22. 12. 2016 Tarih ve 65945803-010. 06. 01-E595 sayılı oluru ve 2016/27 sayılı Genelgesiyle faaliyete geçmiştir.

İlimizde 15. 06. 2017 tarih ve 34655145-010. 04-9990 sayılı Valilik Olur'u ile faaliyete geçen GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları, GAMER'in oluşum yapısı, işleyişi ile 01 Ocak 2021 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında ilimizde Meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı Merkez GAMER'e bildirilen olay istatistiği hakkında detaylı sunum İl GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç tarafından yapıldı.

Toplantı sonunda Vali Aydın Baruş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin AFAD İl Müdürlüğü binasındaki yerinde hizmet sunduğunu, ilimizdeki kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanmasını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirterek kuruldaki üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Aydın Baruş,, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altun, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Göç Müdürü Cihat Gezen, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Türkan Altuntaş, İl GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, 112 Müdürü Metin Unutkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, ve Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu katıldı.

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