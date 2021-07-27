2021 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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2021 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2021 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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2021 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın başkanlığında Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

2021 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın başkanlığında Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Ertugay, İlçe Kaymakamları ile yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yatırımcı kuruluşların yetkilileri tarafından sunumlar yapılarak, bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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