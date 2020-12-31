2021 yılbaşı Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bileti nereden, nasıl alınır? Milli Piyango 2021 online bilet alma ekranı

Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı geleneklerinden biri olan Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi heyecanı da başladı! Milli Piyango İdaresi'nin her yıl yılbaşı özel hazırladığı Yılbaşı Milli Piyango çekilişi 2021'de de yapılacak. Peki 2021 yılbaşı Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bileti nereden, nasıl alınır? Milli Piyango 2021 online bilet alma

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yeni yıl da 2021 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapacak. Yılbaşı biletleri şimdiden satılmaya, hatta tükenmeye başladı bile! Şans oyunu severlerin çifter çifter aldığı ya da vatandaşların yılbaşı geleneği olan çekiliş biletini eğlencesine aldığı Yılbaşı bileti satan yerler nereler? 2021 yılbaşı Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bileti nereden, nasıl alınır? Milli Piyango 2021 online bilet alma ekranı! İşte tüm detaylar!

2021 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yılbaşında, yani 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Yılbaşının geleneksel şans ve eğlence ruhunu ekranlara getirecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" sırasında açıklanacak! Bugün saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişi, gece açıklanacak! Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET ÜCRETLERİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel biletleri her sene değişiklik gösteriyor. Bu sene, Çeyrek bilet 25 TL, yarım bilet 50 TL, tam bilet 100 TL'den satılıyor. Büyük ikramiye ise tam 100 milyon TL! Bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye hayallerini kurmaya başladı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Yılbaşı biletleri yani Yılbaşı Milli Piyango biletleri, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Milli Piyango bayiliklerinde satılır. Ayrıca Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden de satış yapılmaktadır. Koronavirüs yüzünden evden çıkmayanlar ya da kolayca Milli Piyango Bileti satın almak isteyenler buradan milli piyango yılbaşı bileti satın alabilirler. Milli Piyango Yılbaşı biletlerini çeyrek, yarım ya da tam olarak internetten ya da yetkili bayilerden, yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2021 ONLİNE BİLET ALMA EKRANI!

Bu sene özellikle de pandemiden dolayı kişiler Milli Piyango Yılbaşı biletini online iste üzerinden almayı tercih ediyor. Online olarak Milli Piyango çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekranda biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından tercih ettiklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki linkten online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ALMA EKRANI