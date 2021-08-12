2021 Türkiye Büyük Finali Volkswagen Arena'da oynanacak!
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2021 Türkiye Büyük Finali Volkswagen Arena'da oynanacak!

2021 Türkiye Büyük Finali Volkswagen Arena'da oynanacak!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2021 League of Legends Türkiye Büyük Finali Volkswagen Arena'da oynanacak. Maç önü programı ve açılış şovuna dair detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak!

2013 yılından bu yana ülkemizdeki en büyük etkinliklerinden biri olarak görülen Türkiye Büyük Finali, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena'da düzenlenecek. En son 2017 Kış Mevsimi Finali'ne ev sahipliği yapan Volkswagen Arena, bu sefer 2021 Yaz Mevsimi'nin en iyi iki takımını 2021 Türkiye Büyük Finali için ağırlayacak.

2021 TBF MAÇ ÖNÜ PROGRAMI

2021 TBF heyecanı öğle saatlerinde maç önü programıyla başlayacak. Takımlar 15: 00'da vadiye inmeden önce açılış şovu bizleri bekliyor olacak. Sürpriz konuklar, maç önü programı ve açılış şovuna dair detaylar Lolespor sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

2021 TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ SEYİRCİ DURUMU

Pandemi sebebiyle 1 yıldan fazla süredir seyircisiz devam eden VFŞL'de durum hala belirsizliğini koruyor. Pandeminin gidişatına göre bilet satışı seçeneği değerlendirilecek, gerekli sağlık önlemleri alınarak sınırlı sayıda izleyici alınabilecek.

2021 TBF GANİMETLER

Türkiye Büyük Finali heyecanını ekran başında yaşayacak League of Legends severleri etkinlik boyunca çeşitli ödüller bekliyor olacak. 500 adet Uzay Serüveni Yasuo, 100 adet Parti Canavarı Fiddlesticks ve 1000 adet Hextech Seti, TBF ganimetleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde 2021 Türkiye Büyük Finali'ne dair paylaşılacak detayları kaçırmamak için adresini takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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