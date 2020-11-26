2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama
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2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama

26.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:31
2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Soruları Müslüman vatandaşlarca tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların başlaması ile 11 ayın sultanı Ramazan ayı da idrak edilecek. Peki, 2021 ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Soruları Müslüman vatandaşlarca tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların başlaması ile 11 ayın sultanı Ramazan ayı da idrak edilecek. Peki, 2021 ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet'ten açıklama...

Öte yandan üç aylar içinde yer alan Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği ve orucun ne zaman başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı

2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet'ten açıklama

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

2021 RAMAZAN TAKVİMİ, KADİR GECESİ

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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