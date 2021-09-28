2021 ÖSYM Sınav takvimi sınav tarihleri ne zaman? 2021 ALES ne zaman? 2021 KPSS hangi tarihte? 2021 YÖK-DİL ve E-YDS sınav tarihleri ne zaman? Başvuru

Her yıl belli aralıklarla ÖSYM tarafından o senenin sınav başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı tarih duyurulur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 yılı sınav takvimine göre 2021 ALES, 2021 KPSS ve 2021 YÖK-DİL ile E-YDS sınav tarihleri belli oldu. Sınav takvimini merak eden milyonlarca vatandaş ÖSYM Sınav takvimi araştırdı! Peki, 2021 ALES ne zaman? 2021 KPSS hangi tarihte? 2021 YÖK-DİL ve E-YDS sınav tarihleri ne zaman? Başvurular ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde…

2021 ALES NE ZAMAN?

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021 - 14.10.2021

Sınav Tarihi: 21.11.2021

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021 yılı KPSS sınavları tamamlandı. KPSS sınav tarihleri 2022 ÖSYM takviminde yer alacak.

2021 YÖK-DİL NE ZAMAN?

2021 yılı YÖK-DİL sınavları tamamlandı. YÖK-DİL sınav tarihleri 2022 ÖSYM takviminde yer alacak.

2021 E-YDS NE ZAMAN?

Başvuru Tarihleri: 25.08.2021 - 16.09.2021

Sınav Tarihi: 25.09.2021

Başvuru Tarihleri: 29.09.2021 - 04.11.2021 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sınav Tarihi: 13.11.2021 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Başvuru Tarihleri: 17.11.2021 - 02.12.2021

Sınav Tarihi: 11.12.2021

2021 ÖSYM TAKVİMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak, ÖSYM sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz:

https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html

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