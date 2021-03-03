2021 oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi: Ramazan bayramı ne zaman?

İslam aleminin merakla beklediği aylardan biri olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021 oruç ne zaman başlıyor? sorusu yanıt arıyor. Üç ayların uğurlandığı ay olan Ramazan ayını ibadetlerle geçirmek isteyenler Ramazan ayı hakkında detayları araştırıyor. Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihini sizleri çin derledik.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvime göre düzenlenerek dini gün ve geceler takvimi açıklanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor ve hangi gün olacağı merak ediliyor. Üç Ayların uğurlandığı ay olan Ramazan, gelecek yıl yine ibadetlerle geçecek. Hayır ayı olan Ramazan Ayı'nın bitişinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan 2021'de ilk iftarın yapılacağı gün de yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 2021 Ramazan takvimi... 2021 oruç ne zaman başlıyor?

2021 ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 13 Nisan 2021 Salı günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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