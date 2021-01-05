2021 memur maaşı ne kadar? Zamlı güncel memur maaşı kaç tl oldu? En düşük memur maaşı kaç tl?

TÜİK tarafından enflasyon değerlerinin açıklanmasıyla birlikte 2021 güncel memur maaşları da açıklandı. Buna göre 2021 yılındaki zamlı memur maaşları belli oldu. Peki 2021 memur maaşı ne kadar oldu? Güncel memur memuru maaşı kaç tl?

Son dakika yapılan açıklamaya göre zamlı memur maaşları belli oldu. Vatandaşlar zamlı memur maaşlarını merak ediyor. Peki memur maaşı kaç tl oldu? Zamlı memur memur maaşları ne kadar?

MEMUR MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından memur maaşı merak edildi. 2021 en düşük memur maaşı 4.542 tl oldu. Bir önceki dönem en düşük memur maaşları 4.230 tl idi. Yeni zamlı maaş ile birlikte yeni miktar 4.542 tl oldu.

2021 yılı için eşi çalışmayan 2 çocuklu en düşük memur maaşı 4.542 tl 'dir.

2020 GEÇEN DÖNEM MEMUR MAAŞLARI NE KADARDI?

Vali 2020 memur maaşı : 13.818 tl

Genel Müdür 2020 memur maaşı : 13.891 tl

Şube Müdürü (Lisans) 2020 memur maaşı : 7.301 tl

Memur (Lisans) 2020 memur maaşı : 4.509 tl

Öğretmen 2020 memur maaşı : 5.634 tl

Kaymakam 1. sınıf 2020 memur maaşı : 12.712 tl

Başkomiser 2020 memur maaşı : 7.296 tl

Polis memuru 2020 memur maaşı : 6.388 tl

Uzman doktor 2020 memur maaşı : 8.675 tl

Hemşire (Lisans) 2020 memur maaşı : 5.465 tl

Mühendis 2020 memur maaşı : 7.452 tl

Teknisyen (Lise) 2020 memur maaşı : 4.692 tl

Araştırma görevlisi 2020 memur maaşı : 7.075 tl

Vaiz 2020 memur maaşı : 5.854 tl

Avukat 2020 memur maaşı : 7.115 tl

En düşük memur maaşı (Eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2021 zamlı memur maaşı : 4.230 tl

2021 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

Vali 2021 zamlı memur maaşı : 14.835 tl

Genel Müdür 2021 zamlımemur maaşı : 14.914 tl

Şube Müdürü (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 7.839 tl

Memur (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 4.841 tl

Öğretmen 2021 zamlı memur maaşı : 6.049 tl

Kaymakam 1. sınıf 2021 zamlı memur maaşı : 13.648 tl

Başkomiser 2021 zamlı memur maaşı : 7.833 tl

Polis memuru 2021 zamlı memur maaşı : 6.859 tl

Uzman doktor 2021 zamlı memur maaşı : 9.314 tl

Hemşire (Lisans) 2021 zamlı memur maaşı : 5.868 tl

Mühendis 2021 zamlı memur maaşı : 8.001 tl

Teknisyen (Lise) 2021 zamlı memur maaşı : 5.038 tl

Araştırma görevlisi 2021 zamlı memur maaşı : 7.596 tl

Vaiz 2021 zamlı memur maaşı : 6.285 tl

Avukat 2021 zamlı memur maaşı : 7.639 tl

En düşük memur maaşı (Eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2021 zamlı memur maaşı : 4.542 tl