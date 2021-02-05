2021 MasterChef başvuruları başladı! MasterChef'e nasıl başvurulur? MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır? Masterchef başvuru formu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye, bu sezona çok yakında başlıyor. Yemek yapma yeteneğine güvenenlerin ve en büyük hayali Türkiye'nin şefi olmak isteyenlerin en çok sorduğu soru Masterchef başvurusu nasıl yapılır? 2021 Masterchef başvurusu nereden yapılıyor? Masterchef başvurusu nasıl yapılıyor? 2021 MasterChef başvuruları başladı! MasterChef'e nasıl başvurulur? MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların cevabını yazımızdan bulabilirsiniz. İşte, Masterchef başvuru formu!

MASTERCHEF 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Masterchef Türkiye'de yarışmacı olmak isteyenler, ilk olarak TV8 Masterchef başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu sezon, önceki sezonlardan daha farklı olarak Covid 19 salgını ve pandemisi nedeniyle yüz yüze değil, video ile başvuruda bulunabilecekler. Yarışmacılardan kendilerini tanıttıkları ve becerilerini anlattıkları bir video ile başvuru formunu TV8'e iletmeliler.

TV8 2021 MASTERCHEF TÜRKİYE BAŞVURU FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Başvuruda bulunacak kişiler formda istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurmalılar. Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacağı için form ile, kendinizi tanıtan bir de video çekmeniz gerekmektedir.