2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS ücreti!
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2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS ücreti!

2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS ücreti!
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Açıklanan ÖSYM sınav takvimi sonrası adaylar, 2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankalara yatırılır? ÖSYM KPSS başvuru! 2020 KPSS başvuru!

Açıklanan ÖSYM sınav takvimi sonrası adaylar, 2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankalara yatırılır? ÖSYM KPSS başvuru! 2020 KPSS başvuru!

KPSS TARİHİ

2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 KPSS ücreti henüz belli olmadı. Geçen yıl her oturum için KPSS ücreti 80 TL olarak belirlendi. ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar geçen yıl söyle açıklanmıştı;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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2021 KPSS ücreti! KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS ücreti! - Haberler
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