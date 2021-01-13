2021 kandil günleri ne zaman? Kandil gecesi ibadetleri!
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2021 kandil günleri ne zaman? Kandil gecesi ibadetleri!

13.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:41
2021 kandil günleri ne zaman? Kandil gecesi ibadetleri!

Yeni yıl ile beraber tüm Müslüman alemi Kandil günlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Bakanlığı takvimine göre 2021 kandil günleri ne zaman? Kandil gecesi ibadetleri!

2021 yılı ile birlikte Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 kandil günleri ne zaman? Kandil gecesi ibadetleri! Kandil nedir?

KANDİL NEDİR?

Kandil, minarelerin aydınlatıldığı ve özel duaların yapıldığı, 16. yüzyılın Osmanlı Sultanı II. dönemin şeyh ul-islamının desteğiyle, bu mübarek durumlar için minarelerin camiler üzerinde aydınlatılmasının uygun olduğunu düşündü. "Kandil" adı, avize veya mum anlamına gelen Arapça qindil'den türetilmiştir.

2021 KANDİL GÜNLERİ

18 ŞUBAT-2021,Perşembe, REGAİB KANDİLİ,

10 MART-2021, Çarşamba, MİRAC KANDİLİ,

27 MART-2021, Cumartesi, BERAT KANDİLİ,

17 EKİM-2021, Pazar, MEVLİT KANDİLİ

KANDİL GECESİ İBADETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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