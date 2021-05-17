2021 Kainat Güzeli Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu
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2021 Kainat Güzeli Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu

2021 Kainat Güzeli Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışmasında tacın yeni sahibi Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Dünya genelinden 74 kadının katıldığı yarışmada ikinciliği Brezilya'dan Julia Gama alırken, üçüncülüğü ise Peru'dan Janick Maceta Del Castillo aldı.Törende eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle güzellik yarışmasının düzenlenmediği Türkiye ise Kainat Güzellik Yarışmasına katılım sağlamadı.


- Abd
2021 Kainat Güzeli Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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