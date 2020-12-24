2021 İstiklal Marşı yılı oldu! Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imzası ve 5 ana partinin ortak imzasının yer aldığı önerge ile, 2021 yılı "İstiklâl Marşı Yılı" olarak kabul edildi! Bu kararla beraber 2021 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma etkinlikleri düzenlenecek.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklÂl Marşı, 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiştir. Bu sene 100. senesi olması sebebiyle TBMM Genel Kurulu'nda "2021 İstiklal Marşı Yılı" olması önerildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imzası ve 5 ana parti olan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasıyla 2021'in İstiklal Marşı Yılı olması için önerge verilmişti. Son yapılan Genel Kurul toplantısında, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beş ana partinin imzalarının yer aldığı ve 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Bu doğrultuda İstiklal Marşı'nın Kabul Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün kanuna geçmesi için önerilen madde, düzenleme kanun teklifine eklendi.

2021 İSTİKLÂL MARŞI YILI OLDU!

TBMM'de önerilen madde ile 2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı" olarak bütün bir sene kabul edilecek ve kutlanacak. Bu karar Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve tüm partilerin ortak kararı ile önergeye alındı. İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamını, büyük destanı ve Kurtuluş Savaşı'nı anlamak, anlatmak ve hatırlamak amacıyla 2021 yılında halk vetüm kurum ve kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

İSTİKLÂL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

İstiklal marşı ne zaman kabul edildi sorusu, meclis görüşmelerinden sonra gündeme geldi.Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış bir şiir olan İstiklal Marşı, Türk milletinin milli marşıdır. Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirdiği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bu yıl 100. yılını kutlayacak olan İstiklal Marşı'nın Kabulü, tüm sene anılacak ve kutlanacak.

MEHMET ÂKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebilü'r-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

MEHMET ÂKİF ERSOY



