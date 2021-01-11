2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

11.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:10
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İclal Aydın'ın Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erdinç Gülener ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Ege'nin Hamsisi isimli dizide başrol oynayan oyuncu İclal Aydın, dizinin final yapmasıyla ekranlardan uzaklaştı. Pandemi sürecini evinde geçiren 49 yaşındaki güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme geldi.

FAKÜLTE YILLARINDA TANIŞTILAR

TV00'de yer alan habere göre, İclal Aydın gönlünü kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı. Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına ünlü oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi.

KIRMIZI ODA'DA OYNUYOR

Kurtlar Vadisi, Kertenkele, Çukur gibi başarılı yapımlarda oynayan Erdinç Gülener, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alıyor.

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Fikri Sağlar Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ömer Bayram Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:09:57. #1.14#
title