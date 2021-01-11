2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İclal Aydın'ın Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erdinç Gülener ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Ege'nin Hamsisi isimli dizide başrol oynayan oyuncu İclal Aydın, dizinin final yapmasıyla ekranlardan uzaklaştı. Pandemi sürecini evinde geçiren 49 yaşındaki güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı iddiasıyla gündeme geldi.

FAKÜLTE YILLARINDA TANIŞTILAR

TV00'de yer alan habere göre, İclal Aydın gönlünü kendisi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı. Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına ünlü oyunculardan henüz bir açıklama gelmedi.

KIRMIZI ODA'DA OYNUYOR

Kurtlar Vadisi, Kertenkele, Çukur gibi başarılı yapımlarda oynayan Erdinç Gülener, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alıyor.