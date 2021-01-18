2021 e-YDS ne zaman? e-YDS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri
Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 e-YDS ne zaman? e-YDS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri...
ÖSYM sınav takvimine dair detayları sizler için derledik. YKS ne zaman yapılacak?
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
2021 E-YDS NE ZAMAN?
Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.