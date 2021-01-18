2021 e-YDS ne zaman? e-YDS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 e-YDS ne zaman? e-YDS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri...