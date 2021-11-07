2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır tahminlerini kusursuz tamamlayabilen kimse olmadı!

2018 yılından bu yana ilk defa Kim Alır tahmin yarışmasını kusursuz tamamlayabilen olmadı!

Final aşamasına gelirken tüm tahminleri doğru yapan sadece bir kişi kalmıştı. Bu yarışmacı,EDward Gaming ile DAMWON Kia arasıda oynanan mücadelenin kazananı olarak DAMWON Kia'yı seçmiş! Fakat bu şaşırılacak bir durum değildi. Final tahmini yapan katılımcıların %85'i DK'nın kazanacağını öngörmüş. Çin temsilcisinin kazanması hem kusursuz ilerleyen bu yarışmacının hem de kalan %85'lik dilimin tahminlerinin yanlış çıkmasına sebep oldu.

"ŞAMPİYON BİZİZ!!!!!"

Bu yıl Kim Alır seçimleri tüm katılımcıları zorladı. Hem de tüm aşamalarda! Grup aşamalarında FunPlus Phoenix'in tahmin edilemez sonunculuğu, Cloud9'ın gruplardan çıkmayı başarması, MAD Lions'ın beklenen performansı verememesi gibi durumlara şahit olmuştuk. Sadece grup aşamasının ardından katılan 8 milyon kişiden geriye sadece 48 kusursuz tahmin kalmıştı! Geçtiğimiz yıl finaller dahil tüm tahminleri doğru yapan sadece sekiz kişi bulunuyordu. Bu sene Çeyrek Final aşamasından sonra bile bu sayı altıya düştü. Tüm aşamalarda doğru tahminleri yapmanız halinde verilen ödül ise çok büyük! Eğer tüm aşamalardaki tahminleriniz doğru çıkarsa oyundaki tüm Ebedi Kostümlere sahip oluyorsunuz! Bu kostümler ise: DJ Sona, Elementalist Lux, Çelik İntikam Miss Fortune, K/DA ALL OUT Seraphine, Pulsefire Ezreal, ve Ruh Bekçisi Udyr.

EDG'nin şampiyonluğu ile sonlandırdığımız 2021 sezonu artık geride kaldı. League of Legends topluluğu artık tahminlerini yarıştırmak için 2022 Dünya Şampiyonası'nı beklemek zorunda!

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