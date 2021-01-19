2021 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DİB-MBSTS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DİB-MBSTS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DİB-MBSTS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?