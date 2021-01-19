2021 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DİB-MBSTS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DİB-MBSTS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DİB-MBSTS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında DİB-MBSTS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? DİB-MBSTS ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 DİB-MBSTS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında DİB-MBSTSsınavı 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacaktır.
DİB-MBSTS sınav başvuru tarihleri 24 Şubat 2021 - 4 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 11 Mart 2021 tarihidir.
DİB-MBSTS 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-DİB-MBSTS : 10 Nisan 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"