2021 tatil günleri ne zaman? 2021'de tatiller ve tatil günleri ne zaman? 2021 yılında toplam kaç gün tatil var? 2021'de tatil günleri kaç gün?

Yazın başlamasıyla birlikte en çok merak edilen arasında bu yılın tatil günleridir. Peki bu yılın tatil günleri hangi günlere denk geliyor. Peki, 2021 de tatiller ve tatil günleri ne zaman? 2021 yılında toplam kaç gün tatil var?

Uzun bir pandemi dönemi ve yazın başlamasıyla birlikte pek çok kişi tatil planı yapmaya başladı. Çalışma dönemlerinin ve tatil dönemlerinin çakışmaması için 2021 yılı tatillerin bilinmesi güzel bir tatil geçirmeyi kolaylaştıracaktır. Peki, 2021 de tatil günleri ne zaman?

2021 YILI YIL BAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Miladi takvimin başlangıcı olan yılbaşı 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Bu tatil iki gün olarak belirlenmiş.Yıl başı ülkemizde 1935 yılı itibariyle resmi tatil olarak kutlanmaya başlanmıştır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMELİK VE ÇOCUK BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ulu önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN çocuklara armağan ettiği bugün birinci meclisimizin açıldığı gündür. Bugün aynı zamanda ülkemizde resmi bayram olarak kutlanır ve 2021 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.23 Nisan bir resmi iş günü olarak tatil olmuştur.

1 MAYIS 2021 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ HANGİ GÜN?

İşçinin ve emeğin önemini daha iyi hatırladığımız bugün resmi tatillerimiz arasında yer almaktadır.2021 1 Mayıs bu yıl cumartesi gününe denk gelmektedir.

12 MAYIS 2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba arife günü başlayıp,15 Mayıs Cumartesi sona eriyor. Toplam da üç günlük bir tatil oluyor.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurtuluş savaşının ilk ve en önemli adımlarından olan ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkışı olan bu tarih ülkemizde uygulanan resmi bayramlardan biridir. Her yıl coşkuyla kutlanan bu bayram bu yıl, Çarşamba gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Milletçe tarih yazdığımız bugün 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelmekte ve bugün bir günlük resmi tatile denk gelmektedir. Ramazan bayramı ile birleştirileceği düşünülen bugün yalnız bir iş günü olarak kutlanacak.

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2021 en uzun tatili olan kurban bayramı bu yıl yaz ortasına denk gelmektedir. Uzun süren akademik yıl ,tatil sezonun geç açılmasıbu tatil süresinin uzatılmasındaki kuşkusuz en önemli etkendir.2021 kurban bayramı 19 Temmuz 2021Pazartesi günü başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona ermektedir. Tatil süresi tatil yapmayı planlayanlar için bir alternatif oluşturmuştur.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

Milli mücadelenin en büyük zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ün baş komutanlığında yapılmıştır .1926 yılından itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır. Ulu önder ve silah arkadaşlarının anıldığı bu gün resmi bayramlarımız arasında yer almaktadır.2021 Zafer bayramı 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Zafer Bayramı toplam 1 resmi iş gününe karşılık gelmektedir.

29 EKİM 2021 CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜN ?

Resmibayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı bu yıl Cuma günü kutlanacak. Bu yıl cumhuriyet bayramı, cumhuriyetimizin 98. Yılına denk gelmektedir. İdari izin ise Perşembe günü öğleden sonra başlayıp toplamda bir buçuk gün sürecek.

2021 YILINDA TOPLAM KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

Bu yıl (2021) toplam olarak 14 gün tam gün 3 gün ise yarım gün tatil yapılacak .Bu sayı toplamda 15.5 gün oluyor. Bazı tatil günlerinin hafta sonu ile birleşmesi tatil sürelerini daha da uzatabiliyor.