2021'de şiddetten ölen kadınlar ve isimleri
Türkiye'de kadın cinayeti, Türkiye'de kadınların "namus temizleme" gerekçesiyle öldürülmek gibi, birçok toplumsal rollerine bağlı nedenlerle öldürüldükleri cinayet vakalarını ifade eder. İşte 2021'de şiddetten ölen kadınlar ve isimleri
Türkiye'de gerçekleşen kadına yönelik şiddet eylemlerinden birisidir. Kadın cinayetlerinin sayısı Türkiye'de, 2000'li yıllarda geçmiş yıllara göre büyük artış göstermiş; 474 kadının öldürüldüğü 2019 yılı, ülkede son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olmuştur.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) verilerine göre 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474 olmak üzere 2008-2019 yılları arasında toplam 3.185 kadın öldürülmüştür.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılı raporuna göre 2019'da işlenen 474 kadın cinayetinden 115'i şüpheli olarak kayıtlara geçmiş ve suçluları bulunamamıştır. 2020 yılı raporuna göre ise Türkiye'de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş ve 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.
1. Feride T.
2. Merve Abasiyun
3. Selma Taşkömür
4. Kristina Noystka
5. Vildan İnce
6. Sevda Kösecik
7. Aslıhan Dalİsmi
8. Bilinmiyor
9. Sevgi Tekin
10. Ferdane Kurt
11. Nergis Beyaz
12. Gonca Pekşen
13. Şükran Biroğlu
14. Zerda Cunka
15. Dilan K.
16. Aleyna Yurtkölesi
17. Neriman Kıvrak
18. Canan Acer
19. Türkiye El Mohammed
20. Ayşe Özgecan Usta
21. Şule Yıldırım
22. İkram Kaplan
23. Cahide Türkoğlu
24. Melek Gürler
25. Bensu Narlı
26. Hüsna Temurtaş
27. Miraş Güneş
28. Işık Gülsen Güder
29. Aysel Yok
30. Serap T.
31. Serpil Palalı
32. İsmi Bilinmiyor
33. Özlem Salkım
34. Rabia Ş.
35. Rümeysa Sena Kara
36. Havva Yılmaz
37. Engin Dağlı
38. Nagihan Üste
39. Ceyla Ö.
40. Yeter Yılmaz
41. Necla Demirbaş
42. Bedia Aydoğan
43. İslim Ahmed
44. Buket İlhan
45. Emine Fulya Akçelebi
46. Bahar Bal
47. Bahriye Buket İlhan
48. İsmi Bilinmiyor
49. Ceyda Önal
50. Seher Elitaş
51. İsmi Bilinmiyor
52. Sultan Aktürk
53. Semra Çetin
54. Fatma Abravcı
55. Selma Örenç
56. Semanur Kaplan
57. S.D.
58. Ayla Y.
59. M.I.
60. F.S.
61. Melek Aslan
62. Dilek S.
63. Zeynep Erdoğan
64. Emel D.
65. Gurbet Üren
66. Emel Demirtaş
67. Aysel Atalay
68. Birgül Çınar
69. Sibel Zilkaya
70. Arife Nur Sarıoğlu
71. Şirvan Dönmez
72. Aslı Öztürk
73. Tuğçe Duman
74. Melek Elşemo
75. Yudum Mert
76. Nesrişah Yorgun
77. Saynur Sürücü
78. Ayşe Cenikli
79. Koçer Dönmez
80. Filiz Gültekin
81. Aygün Yıldız
82. Mevlüde Parlak
83. Meryem Ş.
84. Esra Çelik
85. Tuba Menek
86. Zeynep Yılmaz
87. Pınar Kaban
88. Hatice Işık
89. İsmi Bilinmiyor
90. Akgül Yıldız
91. Yıldız Gül
92. Mevlüde Parlak
93. Fatma Öz
94. Kamile Yavuz
95. Gülsüm Berk
96. Güler Kaya
97. Ayşe Yaylan
98. Döndü Bakır
99. Aygül Çakan
100. Melek Güngörmüş
101. Hatice Bodur
102. Şadiye Öztürk
103. Feride Yılmaz
104. Süryan Büyük
105. Mürebba Gökçe
106. Nasıma Sharıfı
107. Pınar Can
108. Nebahat Kurt
109. Halime Türkaslan
110. Saniye Kaçar
111. Semiha Peker
112. Sibel Aksu
113. Nuran Koçer
114. Samira Lkhadır
115. Saime Ü.
116. Raziye Özcan
117. Karanfil Özcan
118. Nur Cemil Hüseyin
119. Nergiz Sarıkaya
120. Gamze Gider
121. Gülbahar Asabay
122. Mediha Aygün
123. Futem Alhamadi
124. Yağmur B.
125. Gizem Canbulut
126. Hatice Yıldız
127. Rabia Doğan
128. Serpil Fikirli
129. Elif Atay
130. Beyzanur Özel Fidan
131. Zilfunur Bakır
132. Meral Sivrikaya
133. İsmi Bilinmiyor
134. Sezen Ünlü
135. Necla Demirtaş
136. İsmi Bilinmiyor
137. Seda Kayadelen
138. Berrin Dalyanoğlu Keskin
139. Havva Çöllü
140. Sevcan Demir
141. Mervenur Polat
142. Arzu İlhan Koca
143. Ayşegül Türkben
144. Cennet Alptekin
145. Dila Yıldırım
146. Ö.A.
147. Zülfi Nur Bakır
148. Ayşe Ekici
149. Meryem Güneş
150. Kader Balcı
151. Hatice T.
152. Hatice Helvacı
153. Hacer Çetin
154. Gonca Akbulut
155. Birgül Y.
156. Hanım Pınarlı
157. Fatma Kovan
158. Zeynep Çubuk İkinci
159. Mihrican Ekmenci
160. Gülistan Şaylemez
161. Gamze Kaçar Bozkurt
162. Emel Tokkal
163. Meral Şen
164. Hanife Yenisu
165. Ayşe Nazlı Kınacı
166. Şahigül Buluş
167. Hacer Başkaya
168. Emel Düzgün
169. Nazife Talas
170. Tuğçe Mutlu
171. Şebnem Köker
172. Handan Ç.
173. Yonca Aladağ
174. Anzelika Sraufant
175. Funda B.
176. Reyhan Korkmaz