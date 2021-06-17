2021'de şiddetten ölen kadınlar ve isimleri

Türkiye'de kadın cinayeti, Türkiye'de kadınların "namus temizleme" gerekçesiyle öldürülmek gibi, birçok toplumsal rollerine bağlı nedenlerle öldürüldükleri cinayet vakalarını ifade eder. İşte 2021'de şiddetten ölen kadınlar ve isimleri

Türkiye'de gerçekleşen kadına yönelik şiddet eylemlerinden birisidir. Kadın cinayetlerinin sayısı Türkiye'de, 2000'li yıllarda geçmiş yıllara göre büyük artış göstermiş; 474 kadının öldürüldüğü 2019 yılı, ülkede son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olmuştur.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) verilerine göre 2008'de 80, 2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474 olmak üzere 2008-2019 yılları arasında toplam 3.185 kadın öldürülmüştür.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılı raporuna göre 2019'da işlenen 474 kadın cinayetinden 115'i şüpheli olarak kayıtlara geçmiş ve suçluları bulunamamıştır. 2020 yılı raporuna göre ise Türkiye'de 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş ve 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.

1. Feride T.

2. Merve Abasiyun

3. Selma Taşkömür

4. Kristina Noystka

5. Vildan İnce

6. Sevda Kösecik

7. Aslıhan Dalİsmi

8. Bilinmiyor

9. Sevgi Tekin

10. Ferdane Kurt

11. Nergis Beyaz

12. Gonca Pekşen

13. Şükran Biroğlu

14. Zerda Cunka

15. Dilan K.

16. Aleyna Yurtkölesi

17. Neriman Kıvrak

18. Canan Acer

19. Türkiye El Mohammed

20. Ayşe Özgecan Usta

21. Şule Yıldırım

22. İkram Kaplan

23. Cahide Türkoğlu

24. Melek Gürler

25. Bensu Narlı

26. Hüsna Temurtaş

27. Miraş Güneş

28. Işık Gülsen Güder

29. Aysel Yok

30. Serap T.

31. Serpil Palalı

32. İsmi Bilinmiyor

33. Özlem Salkım

34. Rabia Ş.

35. Rümeysa Sena Kara

36. Havva Yılmaz

37. Engin Dağlı

38. Nagihan Üste

39. Ceyla Ö.

40. Yeter Yılmaz

41. Necla Demirbaş

42. Bedia Aydoğan

43. İslim Ahmed

44. Buket İlhan

45. Emine Fulya Akçelebi

46. Bahar Bal

47. Bahriye Buket İlhan

48. İsmi Bilinmiyor

49. Ceyda Önal

50. Seher Elitaş

51. İsmi Bilinmiyor

52. Sultan Aktürk

53. Semra Çetin

54. Fatma Abravcı

55. Selma Örenç

56. Semanur Kaplan

57. S.D.

58. Ayla Y.

59. M.I.

60. F.S.

61. Melek Aslan

62. Dilek S.

63. Zeynep Erdoğan

64. Emel D.

65. Gurbet Üren

66. Emel Demirtaş

67. Aysel Atalay

68. Birgül Çınar

69. Sibel Zilkaya

70. Arife Nur Sarıoğlu

71. Şirvan Dönmez

72. Aslı Öztürk

73. Tuğçe Duman

74. Melek Elşemo

75. Yudum Mert

76. Nesrişah Yorgun

77. Saynur Sürücü

78. Ayşe Cenikli

79. Koçer Dönmez

80. Filiz Gültekin

81. Aygün Yıldız

82. Mevlüde Parlak

83. Meryem Ş.

84. Esra Çelik

85. Tuba Menek

86. Zeynep Yılmaz

87. Pınar Kaban

88. Hatice Işık

89. İsmi Bilinmiyor

90. Akgül Yıldız

91. Yıldız Gül

92. Mevlüde Parlak

93. Fatma Öz

94. Kamile Yavuz

95. Gülsüm Berk

96. Güler Kaya

97. Ayşe Yaylan

98. Döndü Bakır

99. Aygül Çakan

100. Melek Güngörmüş

101. Hatice Bodur

102. Şadiye Öztürk

103. Feride Yılmaz

104. Süryan Büyük

105. Mürebba Gökçe

106. Nasıma Sharıfı

107. Pınar Can

108. Nebahat Kurt

109. Halime Türkaslan

110. Saniye Kaçar

111. Semiha Peker

112. Sibel Aksu

113. Nuran Koçer

114. Samira Lkhadır

115. Saime Ü.

116. Raziye Özcan

117. Karanfil Özcan

118. Nur Cemil Hüseyin

119. Nergiz Sarıkaya

120. Gamze Gider

121. Gülbahar Asabay

122. Mediha Aygün

123. Futem Alhamadi

124. Yağmur B.

125. Gizem Canbulut

126. Hatice Yıldız

127. Rabia Doğan

128. Serpil Fikirli

129. Elif Atay

130. Beyzanur Özel Fidan

131. Zilfunur Bakır

132. Meral Sivrikaya

133. İsmi Bilinmiyor

134. Sezen Ünlü

135. Necla Demirtaş

136. İsmi Bilinmiyor

137. Seda Kayadelen

138. Berrin Dalyanoğlu Keskin

139. Havva Çöllü

140. Sevcan Demir

141. Mervenur Polat

142. Arzu İlhan Koca

143. Ayşegül Türkben

144. Cennet Alptekin

145. Dila Yıldırım

146. Ö.A.

147. Zülfi Nur Bakır

148. Ayşe Ekici

149. Meryem Güneş

150. Kader Balcı

151. Hatice T.

152. Hatice Helvacı

153. Hacer Çetin

154. Gonca Akbulut

155. Birgül Y.

156. Hanım Pınarlı

157. Fatma Kovan

158. Zeynep Çubuk İkinci

159. Mihrican Ekmenci

160. Gülistan Şaylemez

161. Gamze Kaçar Bozkurt

162. Emel Tokkal

163. Meral Şen

164. Hanife Yenisu

165. Ayşe Nazlı Kınacı

166. Şahigül Buluş

167. Hacer Başkaya

168. Emel Düzgün

169. Nazife Talas

170. Tuğçe Mutlu

171. Şebnem Köker

172. Handan Ç.

173. Yonca Aladağ

174. Anzelika Sraufant

175. Funda B.

176. Reyhan Korkmaz