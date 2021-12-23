2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok habere konu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise 4. sırada yer alması dikkat çekti.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2021 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.
11 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 1 milyon 938 bin 131 haber le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 425 bin 242 haber le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Kılıçdaroğlu 2021 boyunca katıldığı programların yanı sıra sosyal medyada aktif bir duruş sergiledi.
Haber metre'nin açıkladığı raporda, bu yıl sık sık esnaf ziyaretleri yapan ve çıkışlarıyla gündem olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3. sırada kendine yer buldu. Akşener'in konu olduğu haber sayısı 205 bin 315 olarak açıklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Akşener'in ardından 4. sırada bulunuyor. Her fırsatta kürsüden ve sosyal medya hesabından gündemi değerlendiren Bahçeli'nin konu olduğu haber sayısı 191 bin 113.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre'nin raporunda, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanı Ali Babacan 5. sırada yer aldı. Özellikle ekonominin konuşulduğu bu senede, ekonomist Babacan'ın ismi, 98 bin 587 haber de geçti. 2021 yılında en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 6. sırasında ise 62 bin 639 haberile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.
Haber metre'nin verilerine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 54 bin 395 haber le 7. sırada, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu 46 bin 151 haber le 8. sırada, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 28 bin 926 haber le 9. sırada, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 25 bin 893 haber le 10. sırada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 11. sırada bulunuyor.
Haber metre'nin, 2021 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladığı liste şu şekilde:
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