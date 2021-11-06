2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi - Haberler
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2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılan, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nda, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılan, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nda, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı, sürüyor. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimlerine devam edildi. Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu ve sivil kurumların yanı sıra müttefik ülkelerden su üstü, denizaltı, hava unsurları ve gözlemci personelden oluşan yaklaşık 5 bin personel katılıyor.


2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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