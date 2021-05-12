2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
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2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Coronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu.

Coronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...

En İyi Kadın Solo Sanatçı/ British female

Dua Lipa

En İyi Erkek Solo Sanatçı/ British male

J Hus

En İyi Grup/British group

Little Mix

Yılın şarkıcısı/ Breakthrough artist

Arlo Parks

En iyi Single/ British single

Harry Styles – Watermelon Sugar

Yılın Albümü/ British album

Dua Lipa – Future Nostalgia

En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı/ International female

Billie Eilish

En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı/ International male

The Weeknd

En İyi Uluslararası Grup/ International group

Haim

En İyi Yeni Sanatçı/ Rising star

Griff

Küresel İkon/ Global icon

Taylor Swift

Kaynak: Hürriyet

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