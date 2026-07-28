Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

Yeni sezon öncesinde Ahi Stadı'nda bir grup taraftarla bir araya gelen Halil Kurt, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için dua etti.

BURSASPOR'DAN 16 ADET KOMBİNE DESTEĞİ

Kurt, Kırşehir Futbol Kulübü'nün hedefinin 2. Lig'e yükselmek olduğunu belirterek, tüm şehirden kulübe sahip çıkılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak üst lige yükselen Bursaspor taraftar gruplarına da çağrıda bulunan Kurt'un talebine destek geldi. Bursaspor Amigosu Selim Kurtulan'ın, Kırşehir Futbol Kulübü'ne katkı sağlamak amacıyla 16 adet kombine bilet desteği vereceği bildirildi.

''YEDİĞİMİZ GOLLER OFSAYT OLSUN''

Dua eden amigo Halil Kurt, "Allah'ım, ne olursun takımımızı 2. Lig'e çıkmayı nasip et. Bizlere de Bursaspor taraftarının yaşadığı şampiyonluk sevincini ve coşkusunu yaşat. Takımımızın attığı goller geçerli, yediği goller ise ofsayt olsun. Taraftarımız da kombinesini alarak takımına sahip çıksın" dedi.

''DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Bursaspor Amigosu Selim Kutulan ise Kırşehir FK'ya başarı dileklerini ileterek, "Hedefiniz şampiyonluk olsun. Kırşehir FK bizim kardeş takımımız. Biz de her zaman desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı