2021 AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?
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2021 AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?

25.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:57
2021 AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?

AÖF güz dönemi sınavlarının pandemi nedeniyle online yapılması üzerine açıköğretim öğrencileri AÖF bahar dönemi online olur mu? diye merak ediyorlar. Peki, AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?

Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalara başladı. Eğitim hayatlarına açık üniversiteden devam eden öğrenciler güz dönemi sınavlarının ardından gözlerini bahar dönemi vize sınavlarına çevirdi. 26 Şubat'ta bitecek olan kayıt yenilemenin ardından İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin bahar dönemi başlayacak. AÖF güz dönemi sınavlarının pandemi nedeniyle online yapılması üzerine açıköğretim öğrencileri AÖF bahar dönemi online olur mu? diye merak ediyorlar. Peki, AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE OLUR MU?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama Anadolu Üniversitesi yetkililerinden gelmezken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı. Fakülteden yapılan açıklamaya göre; güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;

  • Güz dönemi ara sınavı: 12-13 Aralık 2020
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
  • Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
  • Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
  • Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021
2021 AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?
2021 AÖF Bahar Dönemi online olur mu? AÖF Bahar Dönemi sınav takvimi nedir? 2021 AÖF Bahar Dönemi online olacak mı?
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