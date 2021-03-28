2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinde inanılmaz mücadele! – Güncelleniyor

2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinde Galakticos ve Team Aurora mücadelesi sürüyor!

2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi finalinin adı, oynana yarı final mücadelelerinin sonucunda Galakticos ve Team Aurora olmuştu. Saat 14.00'tda başlayan maçlar inanılmaz bir mücadele ile devam ediyor!

İlk maçta Galakticos bu şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi, başarılı takım aldığı ilk katliam ile birlikte oyunu bitirdi ve seriyi 1-0'a getirdi!

Galakticos 1 - 0 Team Aurora (Güncelleniyor)

İkinci maçta yine Galakticos baskısı sürdü ve rakibinin ayağa kalkmasına izin vermeden seriyi 2-0'a getirmeyi başardı. Özellikle Ejder bölgesinde yapılan o savaş oyunu koparan savaş oldu!

Galakticos 2 - 0 Team Aurora (Güncelleniyor)

İlk iki maç Galakticos zaferiyle tamamlanırken üçüncü maçta Team Aurora maçı koparmayı başardı. İşte o anlar!

İlk iki maçta baskın bir mücadeleyle 2 - 0 öne geçen bakalım dördüncü maçta toparlanıp tekrar zafere gidebilecek mi? Team Aurora ise rüzgarı tamamen arkasına almış görünüyor.

Galakticos 2 - 1 Team Aurora (Güncelleniyor)

Dördüncü maçta Galakticos ormancısı Roulette üçüncü maçta aldığı Olaf'ı tekrar aldı. Olaf şu an metanın en güçlü ormancılarından ve bu baskıyı tamamen Galakticos lehine çeviriyor. Bu baskıyı az da olsa indirmek için Team Aurora'dan Hecarim seçimi geldi. Orta koridorda ise Aurora'dan Fleck Azir seçimi yaparken Gealakticos'un orta koridor oyuncusu Blake ise Orianna seçimi yaptı. Güzel bir orta koridor mücadelesi izleyeceğiz gibi görünüyor!

Yine erken bir ejder savaşında Roulette düşmek üzereyken son anda Rhilech'i düşürerek oyunun ilk kanını alıyor. Rhioni'nin üst kordiorda hazırlıksız yakalanması Galakticos'a toprak ejderini de getirdi. 3. Ejder, alev ejderi!

Alev ejderinin vadiye inmesi ile yapılan takım savaşını Galakticos kazanıyor ve 3. ejder olarak alev ruhunu alıyor. Dördüncü maçta Aatrox oyunu ile pr1me resmen durduralamıyor.

Ani bir baron deneyişi yapan Galakticos baronu Rhilech'e çaldırıyor!

Kadim ejderha için ejder bölgesine yönelen Team Aurora hazırlıksız yakalanıyor ve 4 skor + kadim ejderha Galakticos hanesine yazılıyor!

Baron ve Kadim ile birlikte Galakticos iki inhibitörü ve 1 Nexus kulesini alıyor!

Son bir takım savaşı ile Galakticos oyunu koparıyor ve 2021 Akademi Ligi şampiyonu Galakticos Akademi oluyor!

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Kaynak: Playerbros