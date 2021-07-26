2021/2022 STAJ BAŞVURUSU
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2021/2022 STAJ BAŞVURUSU

2021/2022 STAJ BAŞVURUSU
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2021/2022 STAJ BAŞVURUSU• Başkanlığımız bünyesinde meslek lisesi öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul dönemi staj başvuruları 26/07/2021 tarihinde başladı.

2021/2022 STAJ BAŞVURUSU

• Başkanlığımız bünyesinde meslek lisesi öğrencilerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul dönemi staj başvuruları 26/07/2021 tarihinde başladı. Başvurular 01/08/2021 tarihi saat 00: 00 da sona erecektir.

• Staja, sadece web sitemiz üzerinden başvuru yapılacaktır. Şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

• Kurumumuzda sadece Bağcılar ilçesinde ikamet eden öğrencilere staj imkanı sunulacaktır.

• Kurumumuza; Adalet, Bilişim, Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi/Erken Çocukluk, Çocuk Gelişimi/Özel Eğitim, Elektrik, Engelli Bakım, Halkla İlişkiler, Harita/Tapu/Kadastro, Hasta ve Yaşlı Bakımı ve İnşaat bölüm öğrencileri stajyer olarak başvuru yapabileceklerdir. Belirtilen bölümler haricindeki başvurular kabul edilmeyecektir.

• Stajyer başvuru değerlendirmesi 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ve kurumun ihtiyacını karşılayacak kontenjan doğrultusunda yapılacak olup, staj yapmaya hak kazanan öğrenciler kura yöntemi ile belirlenecektir. Başvuru tarihi/saati bir seçme kriteri değildir.

STAJ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Oluşturulma Tarihi : 26. 07. 2021 Duyurular Kurban Rehberi - Sıkça Sorulan Sorular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Online Satranç Turnuvası 19 Mayıs 2021 1 2 3 4 5 6 7 8

Kaynak: Habermetre

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