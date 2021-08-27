2021-2022 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı

Sevgili öğrencilerimiz,2021-2022 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru sonuçları açıklanmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz,

2021-2022 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş başvuru sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.

2021-2022 Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) tıklayınız.

2021-2022 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) tıklayınız.

2021-2022 Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları (Genel Not Ortalamasına Göre) tıklayınız.

2021-2022 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları (Genel Not Ortalamasına Göre) tıklayınız.

Yatay Geçiş Kayıt için Gerekli Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Öğrencinin geldiği üniversiteden "Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur" belgesi

Not: Öğrenciler, kayıtlı olduğu üniversiteden kendi isteği ile ilişik kesmeyecektir. Özlük dosyaları üniversitemiz tarafından öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu üniversiteden üst yazı ile istenmektedir.

İlk başvuru esnasında belgenin aslı verilmemiş ise kesin kayıtta mutlaka bu belgelerin asılları istenmektedir. Eksik belge ile kayıt yapılmamaktadır.

Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos - 3 Eylül 2021 Salı-Cuma

Yedek listede yer alan adaylar asıl kayıtların bitmesiyle birlikte öğrenci işleri tarafından sırasıyla aranarak kayıt için 9 Eylül - 10 Eylül 2021 Perşembe-Cuma tarihleri arasında davet edilecektir.

Adres: Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi

Kavacık, Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 PK: 34000 Kavacık - Beykoz/ İstanbul Google Haritalar

Kaynak: Habermetre