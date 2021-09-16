2021-2022 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuru Sonuçları
Kayıt Tarihleri: 21 - 24 Eylül 2021Beykoz Üniversitesi Rektörlük YerleşkesiKavacık Mah, Orhan Veli Kanık Cd. No: 114, 34810 Beykoz/İstanbulGoogle Haritalar2021 - 2022 GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.2021 - 2022 GÜZ YARIYILI YANDAL BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.
Kayıt Tarihleri: 21 - 24 Eylül 2021
Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi
Kavacık Mah, Orhan Veli Kanık Cd. No: 114, 34810 Beykoz/İstanbul
Google Haritalar
2021 - 2022 GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.
2021 - 2022 GÜZ YARIYILI YANDAL BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.
Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi?— Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021
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