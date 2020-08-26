2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları
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2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları

2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen adayların sayısına çevrildi. Çünkü bu sayılara göre öğrenciler ek yerleştirme yapacaklar. Bu yüzden yerleşen ve yerleşmeyen sayıları çok merak ediliyor. Peki 2020 üniversitelerin doluluk oranı kaç?

2020 YKS üniversitelerin doluluk oranları kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları
26.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:25

Üniversite tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabı üzerinden kontenjan sayılarını açıkladı. Buna göre sınava giren üniversite adaylarından lisans ve ön lisans bölümlerine toplamda 781.165 kişi yerleşmiş oldu. Toplam doluluk oranı ise %93,19 'dur. Peki kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları kaçtır, doluluk oranı nedir tüm cevaplar haberimizde...

2020 YKS ÜNİVERSİTELERİN DOLULUK ORANI KAÇTIR?

Lisans İçin Doluluk Oranları

Devlet Üniversiteleri : %96,73

Vakıf Üniversiteleri : %87,97

K.K.T.C. Üniversiteleri : %62,60

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler : %51,29

Toplam doluluk oranı : %94,18

Ön Lisans İçin Doluluk Oranları

Devlet Üniversiteleri : %94,62

Vakıf Üniversiteleri : %83,20

K.K.T.C. Üniversiteleri : %61,67

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler : %100

Toplam doluluk oranı : %92,00

İkisi Birlikte Toplam Oranlar

Devlet Üniversiteleri : %95,77

Vakıf Üniversiteleri : %85,75

K.K.T.C. Üniversiteleri : %62,36

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler : %54,86

Toplam doluluk oranı : %93,19

2020 YKS üniversitelerin doluluk oranı kaçtır? Üniversitelerin kontenjan, yerleşen ve yerleşmeyen aday sayıları

LİSANS BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI VE YERLEŞENLERİN SAYILARI

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (358.836) - Yerleşen (347.087) - Boş (11.749) - Doluluk (%96,73)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (87.908) - Yerleşen (77.330) - Boş (10.578) - Doluluk (%87,97)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (10.295) - Yerleşen (6.445) - Boş (3.850) - Doluluk (%62,60)

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI VE YERLEŞENLERİN SAYILARI

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (399.630) - Yerleşen (283.521) - Boş (16.109) - Doluluk (%94,62)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (76.909) - Yerleşen (63.993) - Boş (12.916) - Doluluk (%83,20)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (3.553) - Yerleşen (2.191) - Boş (1.362) - Doluluk (%61,67)

İKİSİ BİRLİKTE TOPLAM KONTENJAN VE YERLEŞENLER

Devlet üniversiteleri = Kontenjan (658.466) - Yerleşen (630.608) - Boş (27.858) - Doluluk (%95,77)

Vakıf üniversiteleri = Kontenjan (164.817) - Yerleşen (141.323) - Boş (23.494) - Doluluk (%85,75)

K.K.T.C. üniversiteleri = Kontenjan (13.848) - Yerleşen (8.636) - Boş (5.212) - Doluluk (%62,36)

Buna göre hem lisans hem de ön lisans bölümleri için üniversitelerin toplam doluluk oranı 93,16 olarak hesaplanmıştır.

YERLEŞEN VE TOPLAM DOLULUK ORANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

YKS EK TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

2020 yılı YKS ek tercih tarihleri belli olmadı. Fakat YKS ek tercih kontenjanları ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Yukarıdan tüm listeye ulaşabilirsiniz.

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