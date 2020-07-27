2020 YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS sonuç 2020
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2020 YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS sonuç 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, üniversite eğitimi için düzenlediği TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sınav sonuçlarını duyurdu. Üç oturumda ve iki gün düzenlenen YKS baraj puanı kaç? TYT, AYT, YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

2020 YKS sonuç sorgulama ekranı: YKS sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS sonuç 2020
27.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:37

YKS 27-28 Haziran'da düzenlendi. ÖSYM, sınavın ardından YKS sonuçlarını da açıkladı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları http://ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar YKS tercih kılavuzunu da araştırıyor. YKS tercih kılavuzu haberimizde...

YKS sonuç sorgulama ekranı...

2020 YKS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sistemi üzerinden duyurulan sınav sonuçları http://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Koronavirüs nedeniyle sadece bu yıl geçerli olmak koşuluyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan gerekiyor.

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

TYT, AYT ve YDT sınavları için belirlenen standart puanlara ve test bölümlerinin ağırlıklarına göre puanlar hesaplanır. Buna göre:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır.

Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşırlar. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacaktır. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Daha sonra bu OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanacaktır.

Sonuç olarak en düşük notlara sahip bir öğrenciye okuldan 30 gelirken (0.12 x 250=30) 500 OBP'ye sahip öğrenciye 60 (0.12 x 500= 60) gelecek.

Yani okul puanları hesaplanırken herkes için tek katsayı kullanılacak. Tüm öğrencilerin OBP'si 0.12 katsayısı ile çarpılacak.

Öğretmen lisesi mezunları alanlarındaki öğretmenlik bölümlerini seçtiğinde ve meslek lisesi mezunları da kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde (MTOK bölümleri hariç diğer 4 yıllık lisans bölümleri) OBP'leri 0.06 ek katsayısı ile çarpılacak (En fazla 30, en az 15 net puan gelecek) ve bulunan değer, 0.12 katsayısıile hesaplanan puana eklenecek. Yani toplamda okul puanları 0.12 + 0.06= 0.18 ile çarpılarak toplamda en fazla 90 puan olabilecek.

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