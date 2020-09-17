Öğrenciler için heyecanlı süreç başladı! YKS tercihleri 23 Eylül'e kadar yapılabilecek
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Öğrenciler için heyecanlı süreç başladı! YKS tercihleri 23 Eylül'e kadar yapılabilecek

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı. Adaylar, 23 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecekler.

17.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapabilecek.

23 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.

Öğrenciler için heyecanlı süreç başladı! YKS tercihleri 23 Eylül'e kadar yapılabilecek

Kaynak: AA

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