2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananları kimler? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kimlere verildi?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kazananları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri nedir? Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kaç yıldır veriliyor?

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanat çalışanlarını yücelten özgün eserler veya üstün yetenek gösteren kişi veya kuruluşlara verdiği hizmetler ile "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" kazananların belirlenmesi bu yılki titiz çalışma tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere 1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca verilen ödüllerdir. 12 Nisan 2008'e kadar ödüller için herhangi bir takdim töreni yapılmazken bu tarihten itibaren düzenli olarak ödül takdim töreni de yapılmaya başlanmıştır.

2020 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yapılan açıklama ile "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" ne verilecek isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi bu yıl ödüle layık görülürken, Necmeddin Okyay'a "sadakat" ödülünün verilmesi kararlaştırıldı.

Sadettin Ökten - Kültür tarihi ödülü

İsmail Kara Sosyal bilimler ödülü

İbrahim Tenekeci Edebiyat" ödülü

Derviş Zaim Sinema ödülü

Özdemir Erdoğan Müzik

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan "2020 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" töreninde dereceye girenlerin ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği öğrenildi.