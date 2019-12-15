: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, soruları yanıtladı (1) - TBMM

15.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız yurt dışında kimlik alıyor, pasaport alıyor ama ehliyetini kaybetse Türkiye'ye gelmek zorundaydı. İçişleri Bakanımızla görüştük, o sorunu da çözdük." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, sürgündeki Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatarları'na her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Yardımcılarını da Rusya'da hapisten çıkartıp gönderdik. Kırım dışındaki kardeşlerimize yardım ediyoruz. Kırımoğlu ile de yakın iş birliği içindeyiz. Geri dönüş konusunun çok kolay olmadığını biliyorsunuz. Pes mi edeceğiz? Hayır. Herkes unutsa bizim bunu unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Türkiye arabuluculuk konusunda gerçekten bir marka oldu." diyen Çavuşoğlu, AGİT'de, BM'de, İslam İşbirliği Teşkilatında eş başkanlık görevinin yerine getirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugüne kadar Sırbistan-Kosova, Sudan-Güney Sudan, Somali-Somaliland, Guatemala-Belize arasında, Filipinler'de, Yemen'de, Kolombiya'da sorunların aşılmasında Türkiye'nin payı olduğunu dile getirerek, bu nedenlerle Türkiye'nin arabuluculukta eş başkanlık yaptığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Dünyanın arabulucularını da biz yetiştiriyoruz. Bu konuda çok önemli bir tecrübemiz var." dedi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik hizmet kalitesini arttırdıklarını belirten Çavuşoğlu, eskiden noter işlemleri için belgelerin gönderildiğini, şimdi online noter işlemi yapıldığını, vatandaşların ödemeleri sanal pos ile yapabildiğini, boşanmaların bulunulan ülkede yapılmasının yeterli olduğunu, 8 dilde adli sicil belgesi verildiğini, misyonlarda hukuk ve aile danışmanları bulunduğunu ve daha pek çok işlemin yapılabildiğini kaydetti.

Bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız yurt dışında kimlik alıyor, pasaport alıyor ama ehliyetini kaybetse Türkiye'ye gelmek zorundaydı. İçişleri Bakanımızla görüştük, o sorunu da çözdük. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu konulardaki iş birliği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Afrin'den 700 saldırı oldu"

Mevlüt Çavuşoğlu, 2017 başında, Zeytin Dalı Harekatı'na kadar Afrin bölgesinden Türkiye'ye ve DEAŞ'a karşı mücadele eden askerlere 700 saldırı olduğuna, Barış Pınarı Harekatı öncesinde de yine Türkiye'ye saldırılar yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Diğer taraftan geri dönenlere 'çete' dediniz. Biz, Kürtleri de döndürmek istiyoruz. Kürt kardeşlerimiz çete değildir. Belki YPG dışındakiler sizin için olabilir ama Türkiye'deki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimizin oralara dönmesi gerekiyor. İdlib bizim kontrol alanımızda değil bizim sadece ihlalleri gözlemleyen askerlerimiz var."

Büyükelçi atamalarında da liyakata önem verildiğini belirten Çavuşoğlu, "Dışarıdan büyükelçi atama yetkisi bizim zamanımızda getirilmedi. Eski bir kanun var. O çerçevede liyakata önem vererek atamalar yapıyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'nin Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olmasıyla ilgili, "Liyakatı terör örgütü mensubunun kardeşi olmak mıdır? Suçun, kişiliği bağlaması söz konusudur diyorlarsa bugüne kadar sadece Bank Asya'ya para yatırmaktan başka suçu olmayan birçok insanın hakkı neden gasbedilmiştir? Neden bu kişi, Mehmet Dişli'nin kardeşi olduğu halde böyle ödüllendirilmiştir. Bunun cevabını iktidar vermek zorundadır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da kardeşi FETÖ'cü ya da 'darbeye karıştı' diye KHK ile uzaklaştırılanların cezalandırılmasının asıl hata olduğunu ifade ederek, suçların kişisel olduğunu belirtti.

Soruların cevaplamasının ardından Dışişleri Bakanlığının bütçesi oylanarak kabul edildi.

Kaynak: AA

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