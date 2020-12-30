2020 pandemiye rağmen dolu dolu geçti
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2020 pandemiye rağmen dolu dolu geçti

30.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:42
2020 pandemiye rağmen dolu dolu geçti

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde 2020 yılı dopdolu geçti.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde 2020 yılı dopdolu geçti.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs pandemisine rağmen okurların kütüphanelerden, kitaplardan ve yazarlardan uzak kalmamaları için 2020 yılı boyunca faaliyetleri yeni şartlara göre düzenledi.

2020 Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında 29 faaliyet gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, söyleşiden atölyeye, okuma etkinliklerinden yarışmaya binlerce kişiye ulaştı. Yıl boyu süren etkinliklerde 13 bin 508 kişiyi Fakir Baykurt ve eserleri ile buluşturdu.

Bilimin, kültürün ve öğrenmenin ışığında gerçekleştirilen atölyeler de yıl boyunca etkin bir şekilde devam etti. Düzenlenen 78 atölyeye 2 bin 52 kişi katıldı.

5 farklı noktada verilen kütüphane hizmetlerine, 2020 yılında hizmete giren Gezici Kütüphane yeni bir soluk getirdi. Böylece Nilüfer'in bütün mahalleleri için kütüphane hizmeti ve kitaplara erişim imkanı sağlanmış oldu. Gezici Kütüphane 2020'de 19 mahalleyi ziyaret etti.

2020 yılında Nilüfer Kütüphaneleri, uluslararası alanda da sesini duyurdu. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, bu yıl pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenen Dünya Kütüphaneler Birliği Kongresi'nde (IFLA) yer alarak, Türkiye'den sözlü bildirisi kabul edilen ilk belediye kütüphanesi olarak kayıtlara geçti. Nilüfer Kütüphaneleri, IFLA'da düzenlenen "Kütüphane Yayıncılığı" başlıklı oturumda "Türkiye'den Bir Kütüphane Yayıncılığı Örneği: Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü ve Yayınları" sunumunu gerçekleştirdi.

Bu arada 2020 yılında Akkılıç Ödülleri kapsamında 4 adet kitap yayımlandı. 47 bin üye ve 115 bini aşkın kitap varlığına sahip olan Nilüfer Kütüphanelerinin kapısı artık dijital dünyada da sonuna kadar açık. İnternet üzerinden kolaylıkla üye olunabilen Nilüfer Kütüphanelerinde dijital kütüphane hizmetlerinden ücretsiz yararlanılıyor ve 24 bin 500 dijital kitap da okurlarıyla buluşuyor. - BURSA

2020 pandemiye rağmen dolu dolu geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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