2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi
Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri adayları açıklandı. 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor. Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmişti.
En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor.
İrlandalı, 1917 ve Bir Zamanlar Hollywood'da filmleri ise 10'ar dalda aday gösterildi.
77. ALTIN KÜRE'DE DE JOKER 11 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ
9 Şubat'ta Los Angeles'ta yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri töreninde Oscarlar sahiplerini bulacak. Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmiş, en iyi erkek oyuncu ve en iyi film müziği ödüllerini almıştı.
En iyi yönetmen dalında liste yine tamamen erkek yönetmenlerden oluştu. Bugüne dek Oscar'da sadece beş kadın yönetmen aday gösterilmiş ve sadece "Ölümcül Tuzak" (The Hurt Locker) filmiyle Kathryn Bigelow ödül almıştı.
En iyi film kategorisinde adaylar:
Joker
İrlandalı
1917
Bir Zamanlar... Hollywood'da
Asfaltın Kralları
Tavşan Jojo
Küçük Kadınlar
Evlilik Hikayesi
Parazit
2020 Oscar adayları
Film
Adaylık sayısı
Joker
11
Bir Zamanlar... Hollywood'da
10
İrlandalı
10
1917
10
Evlilik Hikayesi
6
Parazit
6
Küçük Kadınlar (Little Women)
6
Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)
6
Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari)
4
En iyi yönetmen kategorisinde adaylar:
Sam Mendes (1917)
Martin Scorsese (İrlandalı)
Todd Phillips (Joker)
Bong Joon-ho (Parazit)
Quentin Tarantino (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi kadın oyuncu kategorisinden adaylar:
Cynthia Erivo (Harriet)
Saoirse Ronan (Küçük Kadınlar)
Charlize Theron (Skandal)
Renee Zellweger (Judy)
Scarlett Johansson (Evlilik Hikayesi)
En iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterilenler:
Joaquin Phoenix (Joker)
Adam Driver (Evlilik Hikayesi)
Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood'da)
Antonio Banderas (Acı ve Zafer)
Jonathan Pryce (İki Papa)
En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinden adaylar:
Scarlet Johansson (Tavşan Jojo)
Laura Dern (Evlilik Hikayesi)
Margot Robbie (Skandal)
Florence Pugh (Küçük Kadınlar)
Kathy Bates (Richard Jewell)
En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinden adaylar:
Brad Pitt (Bir Zamanlar Hollywood)
Al Pacino (İrlandalı)
Joe Pesci (İrlandalı)
Anthony Hopkins (İki Papa)
Tom Hanks (Mahallede Güzel Bir Gün)
En iyi uluslararası film (eski adıyla yabancı film) kategorisinde adaylar:
Parazit - Güney Kore
Acı ve Zafer - İspanya
Sefiller - Fransa
Bal Ülkesi - Kuzey Makedonya
Corpus Christi - Polonya