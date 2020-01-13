2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi
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BBC

2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi

Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri adayları açıklandı. 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor. Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmişti.

13.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:10
2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi

En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorileri de dahil olmak üzere 11 dalda aday gösterilen Joker, yılın en fazla Oscar adaylıklarında başı çekiyor.

İrlandalı, 1917 ve Bir Zamanlar 'da filmleri ise 10'ar dalda aday gösterildi.

77. ALTIN KÜRE'DE DE JOKER 11 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

9 Şubat'ta 'ta yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri töreninde Oscarlar sahiplerini bulacak. Önceki hafta açıklanan 77. Altın Küre ödüllerinde de "Joker" yine 11 dalda aday gösterilmiş, en iyi erkek oyuncu ve en iyi film müziği ödüllerini almıştı.

En iyi yönetmen dalında liste yine tamamen erkek yönetmenlerden oluştu. Bugüne dek Oscar'da sadece beş kadın yönetmen aday gösterilmiş ve sadece "Ölümcül Tuzak" (The Hurt Locker) filmiyle Kathryn Bigelow ödül almıştı.

En iyi film kategorisinde adaylar:

Joker

İrlandalı

1917

Bir Zamanlar... Hollywood'da

Asfaltın Kralları

Tavşan Jojo

Küçük Kadınlar

Evlilik Hikayesi

Parazit

2020 Oscar adayları

Film

Adaylık sayısı

Joker

11

Bir Zamanlar... Hollywood'da

10

İrlandalı

10

1917

10

Evlilik Hikayesi

6

Parazit

6

Küçük Kadınlar (Little Women)

6

Tavşan Jojo (Jojo Rabbit)

6

Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari)

4

En iyi yönetmen kategorisinde adaylar:

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (İrlandalı)

Todd Phillips (Joker)

Bong Joon-ho (Parazit)

Quentin Tarantino (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kadın oyuncu kategorisinden adaylar:

Cynthia Erivo (Harriet)

Saoirse Ronan (Küçük Kadınlar)

Charlize Theron (Skandal)

Renee Zellweger (Judy)

Scarlett Johansson (Evlilik Hikayesi)

En iyi erkek oyuncu kategorisinde aday gösterilenler:

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Evlilik Hikayesi)

Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood'da)

Antonio Banderas (Acı ve Zafer)

Jonathan Pryce (İki Papa)

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinden adaylar:

Scarlet Johansson (Tavşan Jojo)

Laura Dern (Evlilik Hikayesi)

Margot Robbie (Skandal)

Florence Pugh (Küçük Kadınlar)

Kathy Bates (Richard Jewell)

En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinden adaylar:

Brad Pitt (Bir Zamanlar Hollywood)

Al Pacino (İrlandalı)

Joe Pesci (İrlandalı)

Anthony Hopkins (İki Papa)

Tom Hanks (Mahallede Güzel Bir Gün)

En iyi uluslararası film (eski adıyla yabancı film) kategorisinde adaylar:

Parazit - Güney Kore

Acı ve Zafer - İspanya

Sefiller - Fransa

Bal Ülkesi - Kuzey Makedonya

Corpus Christi - Polonya


Haber Videosu

: 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi
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