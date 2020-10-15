2020 mezunları koronavirüs önlemleriyle uğurlandı

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 7. Mezuniyet Törenini koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla ve yoğun hijyen önlemleriyle gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 7. Mezuniyet Törenini koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla ve yoğun hijyen önlemleriyle gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve yüz yüze faaliyetlerini çevrimiçi platformlara taşıyan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenini fiziksel mesafe, maske kuralı ve hijyen önlemlerine uygun olarak 14 Ekim'de Üsküdar Yerleşkesi avlusunda düzenledi. Öğrencilerin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla öğretim üyeleri, bölüm birincileri ve sınırlı sayıda aile üyesinin katıldığı tören, üniversitenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı. Törende, 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemini başarıyla tamamlayan 1,376 mezunu temsilen bölüm birincileri diplomalarını ve hediyelerini aldı.

"BURADAN MEZUN OLMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUM"

İslami İlimler Fakültesi'ni birincilikle tamamlayarak 7. dönem birincisi olan Muhammed İbrahim Aydın törende öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Küçük yaşlardan itibaren İslami ilimleri öğrenmeye karşı büyük bir istek taşıdığını ve bunda dedesinin büyük bir payı olduğunu dile getiren Muhammed İbrahim Aydın, "Bir torun için dede sevgisiyle yetişmekten daha güzel bir şey varsa, o da bir dedenin dizinin dibinde ilminden de beslenerek büyümektir. Dedemin de tavsiyesiyle İslami ilimler okumaya karar verdiğimde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin arzu ettiğim eğitimi alabileceğim bir fakülte olduğuna kanaat getirdim. Bir öğrenci için en zor seçimlerden biri olan üniversite seçiminde beni Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne yönelten şey; zengin ve nitelikli akademik kadro ve İslami ilimleri yüzde yüz Arapça olarak okuyacak olmamdı. Bunlar bugün mezun olmaktan kıvanç duyduğum fakültemi seçmemin en önemli unsurlarıydı" dedi.

"KALABALIK, FEDAKAR VE COŞKULU BİR AİLEYİZ"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sembolik bir tören düzenlediklerini ifade ederek, "Elbette sizin içinizden geçtiği gibi bizim de içimizden bu törenin bütün görkemiyle, bütün mensuplarımızın katılımıyla yüz yüze gerçekleşmesi geçiyordu. Yaptığımız istişareler neticesinde hepimizin sağlığı açısından sembolik katılımlı bir tören gerçekleştirme kararı aldık. Buradaki ve ekranlarında bizleri izleyen öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bugüne kadar mezun ettiklerimiz ve edeceklerimiz ile biz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak kalabalık, fedakar ve coşkulu bir aileyiz. Bu coşkunun önümüzdeki senelerde artarak, eskisi gibi kalabalık salonlarda kutlanabilmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin 10. kuruluş yılında birçok etkinlik planladıklarını ancak salgın nedeniyle ötelemek zorunda kaldıklarını kaydeden Andı şöyle devam etti:

"10. yılımızın idraki motivasyonuyla geçen yıla oranla farklı birtakım değişiklikler yapmaya gayret ettik. Çabamızı, eğitim öğretim düzenimizi yeni şartlara uyarlamak ve öğrencilerimizin bu süreci en az zararla atlatmaları için çaba gösterdik. Altyapı geliştirmelerine gittik ve geçtiğimiz bahar yarıyılını başarıyla tamamladık. Bu süreçte eğitim öğretim faaliyetleriyle yetinmeyip verimli akademik, bilimsel faaliyetler de yaptık. Bir bilim yuvası olma vasfımızdan taviz vermedik. Salgın hastalığın getirdiği her türlü olumsuzluğa rağmen motivasyonumuzu kaybetmemenin en belirgin göstergesi olarak 8'inci fakültemiz olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini aktifleştirme kararı aldık."

"AYASOFYA MEDRESELERİ ÜNİVERSİTEMİZE TAHSİS EDİLDİ"

Konuşmasında Ayasofya Camii'nin ibadete açılması kararını da üniversite bağlamında değerlendiren Rektör Andı, "Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diyor ya ilahi hikmet, onun gölgesinde bu salgının bize getirdiği en büyük bereket ve müjdelerden birisi Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıydı. Bu karar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mensuplarını bir kat daha mutlu etti. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan, onun vakfettiği eserlerin de gölgesinde faaliyet yürüten bir eğitim kurumuyuz. Fatih Sultan Mehmet'in mirasının yerli yerine oturtulması en çok bizi memnun etti. Buna ilaveten Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve desteğiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ve katkılarıyla Ayasofya Medreseleri üniversitemize tahsis edildi. Ayasofya Medreseleri'nde faaliyet göstermek üzere yakın zamanda Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de kurduk. Bu merkez mekanın hakkını ve sorumluluğunu vererek nice bereketli, verimli işleri gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİNİZ İNSANLIĞA FAYDALI OLMAK OLSUN"

Törende ve ekranları başında yer alan 1,376 mezunla aynı heyecanı ve mutluluğu paylaştıklarını ve onlarla gurur duyduklarını söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek, gençlere seslendi:

"Sevgili gençler, sizler bu ülkenin teminatısınız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hocalarınızın bilgi birikiminden faydalandınız, yeni arkadaşlar edindiniz, yeni bakış açıları kazandınız, karar verme kabiliyeti geliştirdiniz… Bunlar size gelecekte rehberlik edecektir. Sizler bu üniversitenin vazgeçilmeyen birer üyesisiniz. Kapılarımız, gönüllerimiz ve desteğimiz her zaman size açıktır. Çalışma hayatınızda rekabet ortamında mücadele edeceksiniz. Eğer sürekli kendinizi yenilerseniz, çalışma azminizi ve motivasyonunuzu kaybetmezseniz, başarabilme inancınızı canlı tutarsanız başarmak kendiliğinden gerçekleşecektir."

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet üyelerinin de katıldığı törende, bölüm birincileri tek tek sahneye davet edilerek diploma ve hediyelerini aldı. Mezuniyet töreni keplerin atılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı