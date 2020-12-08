2020 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama...

Son dakika: KYK Burs sonuçları açıklandı mı Son dakika olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama...

Son dakika: KYK Burs sonuçları açıklandı mı Son dakika olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama...

2020 KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hatırlanacağı gibi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıklamıştı. Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan bir müjdeli haberde bugün geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2020 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç sayfasından öğrenilebiliyor.

2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tıklayınız...